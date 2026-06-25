5 Yaşındaki Otizmli Çocuğa Kan Donduran Şiddet: Bu Görüntülere Yürek Dayanmaz

Mersin'de rehabilitasyon merkezinde 5 yaşındaki otizmli K.Y.'ye fiziksel şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerasına yansıyınca tutuklanan eğitmen S.P.C.’nin bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, güvenlik kamerası görüntülerinin yeniden bilirkişi tarafından incelenmesine karar verirken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Olay, 21 Nisan'da kentteki bir rehabilitasyon merkezinde yaşandı. B.Y. ve S.Y. çiftinin otizmli oğulları K.Y.'nin 2,5 yıldır eğitim gördüğü merkeze gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine aile durumdan şüphelendi. Bir süre sonra oğullarının vücudunda darp izleri olduğunu fark eden aile, eğitim merkezinin yöneticileriyle görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini istedi.

ÇOCUĞU DARBEDEN EĞİTMEN TUTUKLANDI

Görüntülerde, öğretmen S.P.C.'nin, K.Y.'yi darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.P.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, K.Y.'nin okulunun bulunduğu bölgeden otomobille geçerken okulu ve yolu tanıyıp ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Mahkeme, otizmli çocuklara eğitim verme konusunda ihtisaslaşmış bilirkişiler tarafından güvenlik kamerası görüntülerinin yeniden incelenerek rapor hazırlanmasına karar verdi. Ayrıca eğitim merkezinden olay tarihinden geriye dönük 6 aylık kamera kayıtlarının istenmesine ve olay günü sınıfta bulunan öğretmenin tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

Eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 14 Temmuz’a erteleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA-İHA

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