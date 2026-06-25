Ankara'da NATO Tutuklamaları: Aralarında TEMA İl Temsilcisi ve Akademisyen de Var

Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri kapsamında yapılan operasyonlarla gözaltına alınan aralarında TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer ve Doç. Dr. Emel Memiş'in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanırken 5 kişi hakkında yaşları gerekçesiyle ev hapsi verildi.

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Ankara'da NATO Tutuklamaları: Aralarında TEMA İl Temsilcisi ve Akademisyen de Var
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Ankara'daki NATO zirvesi öncesi ev baskınlarıyla gözaltına alınan 200'den fazla kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

75 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık işlemleri tamamlanan 75 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Doç. Dr. Emel Memiş, TEMA Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer ve TEMA Vakfı gönüllülerinin de aralarında olduğu 10 kişi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 5 kişi hakkında ev hapis kararı verildi.

200'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi sabah saatlerinde evlere düzenlenen baskınlarda 209 kişi gözaltına alınmıştı.

23 Haziran sabahı gözaltına alınan gazeteci, aktivist ve akademisyenlere 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması getirilmişti.

Kaynak: ANKA

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