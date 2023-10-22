5 yaşındaki çocuk ekmek almaya giderken feci şekilde can verdi

Esenyurt'ta ekmek almaya giden 5 yaşındaki çocuk, dönüş yolunda araba çarpması sonucu can verdi. Küçük çocuğa çarpıp kaçan aracın sürücüsü yakalandı.

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5 yaşındaki çocuk ekmek almaya giderken feci şekilde can verdi

İstanbul Esenyurt'ta abisi ile fırından dönen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaşanan kaza sonrasında araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vatandaşların aracın altında kalan çocuğu çıkarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaçan sürücü ise polis tarafından yakalandı.

Kaza, 10.30 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Reis D. aracıyla sokaktan caddeye çıkmak istedi. O sırada el ele tutuştuğu abisi ile fırından ekmek alarak evine gitmek isteyen 5 yaşındaki Mahir Güngör, yola fırladı.

Reis D. kontrolündeki otomobil duramayarak, küçük çocuğu altına alırken, durumu gören vatandaşlar sürücüyü durdurmak istedi. O sırada Reis D. aracıyla geri gelerek küçük çocuğu tekrardan ezdi. Yaşanan kaza sonrası kanlar içerisinde yatan çocuğu gören sürücü koşarak olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahallelinin yardımıyla aracın altından çıkarılan küçük Mahir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

'BEN ADAMA ‘DUR’ DIYE BAĞIRDIM AMA DURMADI'

Yaşanan kazayı anlatan Gurbet Kuş, "Fırından çıkan çocuklar önümde yürüyordu. Sokaktan hızla gelen araba yola çıkan çocuğa çarptı. İlk anlarda çocuğun aracın altında eli, kolu yamulmuştu ama ciddi bir şeyi yok gibi duruyordu. Ben adama ‘dur’ diye bağırdım ama adam durmadan geri geldi. O sırada çocuğun üstünden tekrar geçti. Daha sonrasında sürücü araçtan inince ‘çocuğu hastaneye götürelim’ dedim. Fakat adam durmadı, kaçtı gitti" dedi.

Diğer yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücü Reis D.'yi yakaladı.

Kaynak: İHA

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