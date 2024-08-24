5. Kattan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de 50 yaşındaki adam, oturduğu evin 5. katından beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Güzeltepe Mahallesi Şehit Samet Aygar Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Ali Uludoğan (50) ikamet ettiği apartmanın 5. katından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların yerde yatan şahıs ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı şahıs, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uludoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA