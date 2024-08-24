Gerçek Gündem, Sudenaz'ın Sesini Duyurmuştu: Bakanlık, Şiddet Davasına Müdahil Oldu

Manisa'da Yılmaz Akman adlı erkeğin dini nikahlı birlikte yaşadığı Sudenaz A.'yı sokak ortasında şiddete maruz bıraktığı görüntülere sosyal medyada çığ gibi tepki yağmıştı. Görüntüler sonrası Gerçek Gündem'e konuşan Sudenaz A. 14 yaşından beri maruz bırakıldığı sistematik şiddeti anlatmıştı. Sudenaz'ın gündeme oturan sözleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Göktaş, davaya müdahil olduklarını açıkladı.

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Gerçek Gündem, Sudenaz'ın Sesini Duyurmuştu: Bakanlık, Şiddet Davasına Müdahil Oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 19 yaşındaki Sudenaz A., 14 yaşından beri dini nikahlı olarak birlikte olduğu Yılmaz Akman (37) isimli erkek tarafından, 3 yaşındaki çocuklarının gözleri önünde demir sopayla öldüresiye dövülmüştü. Sosyal medyada infiale neden olan görüntüler ve tepkiler sonrası emniyet harekete geçmiş ve Akman gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

14 yaşından beri şiddete maruz bırakılan Sudenaz, Gerçek Gündem'den Tuğba Özer'e konuşmuştu. Sudenaz, Yılmaz Akman'ın kendisini defalarca öldüresiye dövdüğünü söylemiş ve yaşadığı sistematik şiddeti anlatmıştı.

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Gerçek Gündem'in sesini duyurduğu Sudenaz A.'nın davasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olduk. Saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan kardeşimize ve çocuğuna psikososyal destek sağlıyoruz. Şiddet başta olmak üzere kadınların hakkına, hukukuna ve onuruna yönelik hiçbir saldırıya asla tolerans göstermedik, göstermeyeceğiz."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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