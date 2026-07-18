44 Ülkede, Tam 24 Farklı Dilde... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Makalesi Dünya Manşetlerinde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü vesilesiyle kaleme aldığı '15 Temmuz Direnişi Dünya Demokrasi Tarihi Açısından Emsalsizdir' başlıklı makalesi, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Türk milletinin demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını ve özgür iradesini korumak için sergilediği tarihi direnişi anlatan metin, 44 ülkede ve 24 farklı dilde okuyucuyla buluştu.

HALKIN DİRENİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Makalesinde 15 Temmuz gecesi halkın gücünün üzerinde hiçbir gücün olamayacağını kanıtlayan kahramanlığı 'emsalsiz' olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aradan geçen 10 yıllık süreçte Türkiye'nin attığı yapısal adımlara ve 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna dikkat çekti. Milli Teknoloji Hamlesi ile savunma ve havacılık başta olmak üzere, TOGG ve KAAN gibi küresel marka değerlerine ulaşan atılımların, ülkenin demokratik ve ekonomik direncini pekiştirdiği vurgulandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE DESTEK ÇAĞRISI

FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı uluslararası toplumdan daha samimi ve kararlı bir destek beklediklerinin altını çizen Erdoğan, küresel barış ile refahın ancak terörle tavizsiz bir iş birliği sayesinde güvence altına alınabileceğini belirterek dünya kamuoyuna net bir dayanışma çağrısında bulundu.

Makalesinde; 10 yıl önce gerçekleşen darbe teşebbüsünü Türk siyasi tarihinin en acımasız darbe girişimlerinden biri olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği kahraman direnişin dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın gücünün üstünde hiçbir gücün olamayacağının altını çizdiği makalede; Türk milletinin bağımsızlığını, demokratik kazanımlarını ve özgür iradesini korumak amacıyla canı pahasına direnişe geçerek nesilden nesile gururla anlatılacak bir milli irade destanına imza attığını kaydetti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Milletin cesur duruşundan alınan ilhamla hain kalkışmanın olumsuz etkilerini bertaraf etmek için hızla harekete geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti:

"Devletin tüm kurumlarındaki siyaset dışı araçlarla demokratik işleyişe zarar verebilecek her türlü oluşumu tehdit kaynağı olmaktan çıkartacak yapısal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirdik. Akabinde mücadele verdiğimiz diğer terör örgütlerini yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda yürüttüğümüz operasyonlarda kritik başarılar elde ettik. En nihayetinde kendi birlik ve beraberlik hikâyemizde yeni bir sayfa olan Terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel eşiklerinden biri olan bu süreç kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla, ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum."

SAVUNMA SANAYİDEKİ GÜLENMEYE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı değerlendirmede; Türkiye’nin ekonomik refah ve kalkınmasını da hedef alan bu darbe girişimine karşı enerjiden ulaşıma, sağlıktan tarıma, teknolojiden savunma sanayiine kadar pek çok sektörde daha müreffeh bir gelecek için güçlü adımlar atıldığının da altını çizdi. Son 10 yılda başlatılan Milli Teknoloji Hamlesiyle savunma, havacılık ve uzay sanayisinde güçlü bir atılım yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elektrikli ve akıllı ulaşım sistemleri geliştirdik, sağlık ve tarım alanında güçlü yatırımlarla milletimizin fedakârlığına layık olmaya çalıştık. Bu süreçte dünya çapında takdir gören marka ürünlerimizi de geliştirdik. Bunlar arasında elektrikli otomobilimiz TOGG, milli muharip uçağımız KAAN, milli korvetlerimiz ve insansız hava araçlarımız ilk akla gelenlerdir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede bir zulüm ya da adaletsizlik varsa orada uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye bölgesel ve küresel meselelerde katkısı aranan, sözüne itibar edilen ve görüşlerine başvurulan bir ülke olarak tanımlanıyorsa, bu başarının arkasında 15 Temmuz gecesi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin iradesi vardır" sözleriyle aradan geçen 10 yılda Türkiye’nin girişimci dış politika anlayışıyla hem bölgesel hem de küresel düzeydeki kriz ve çatışmaların çözümünde önemli bir aktör olarak öne çıktığını hatırlattı.,

HANGİ ÜLKELERDE VE DİLLERDE YAYIMLANDI?

Makale; İtalya, İsviçre, Suudi Arabistan, Katar, Güney Kore, Nijerya, Kırgızistan, Azerbaycan, Senegal, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Türkmenistan, Irak, Macaristan, Yunanistan, İsveç, Kenya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Sırbistan, Çad Cumhuriyeti, Kamerun, Fas, Hırvatistan, Romanya, Rusya, Almanya, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Libya, Fransa, Polonya, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Endonezya, Avusturya, Filistin, Pakistan ve Kuveyt olmak üzere toplam 44 ülkede 15 Temmuz günü yayımlandı.

Dünya genelinde 250’nin üzerinde farklı mecrada yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makalesi uluslararası basının ve kamuoyunun yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Arapça, Fransızca, Almanca, Korece, Hasuaca (Nijerya), Kırgızca, Azerice, Rusça, Türkmence, Macarca, Yunanca, İsveççe, Svahilice (Kenya), Bulgarca, Çince, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Özbekçe, Kazakça ve Lehçe olmak üzere 24 dilde yayımlanan makale; dünyanın önde gelen gazetelerinin yanında dergiler, haber portalları, haber kanalları ile medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında da yer buldu.

Kaynak: AA