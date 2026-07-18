İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Duyurdu: Sokak Hayvanlarının Yüzde 92'si Barınaklara Kapatıldı

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Çeşitli programlara katılmak üzere Kocaeli'ye gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk olarak Gebze ilçesindeki Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 180 dönümlük "Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası" adlı tesisi ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyaretin ardından gazetecilere, 2024 yılında yapılan düzenlemeyle sokak hayvanlarıyla ilgili yasada bazı değişiklikler yapıldığını anımsattı. Şu anda toplanan hayvanların tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin ardından barınaklarda veya doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini belirten Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de güzel bir barınak ve doğal yaşam alanı tesis ettiğini söyledi.

Çiftçi, tesisin 180 dönümlük bir alanı kapsadığını aktararak, "Şu anda burada 6 bin 500 hayvan doğal yaşam alanında, barınakta muhafaza ediliyor. 12 veteriner hekim, toplamda da 85 kişi burada çalışıyor" diye konuştu.

'YIL SONUNA KADAR TÜM HAYVANLAR TOPLANACAK'

Çiftçi, bu konudaki çalışmaların geçen yıl 15 Mart tarihinde başladığına değinerek, şöyle devam etti:

"İlk önce 51 il özel idaresinin olduğu illerde başladı. Ardından da temmuz ayında büyükşehirlerimize de yaygınlaştırıldı. 30 büyükşehirdeki çalışmalar temmuz ayı itibarıyla başladı. Şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınaklara almak, doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak."

Kaynak: AA