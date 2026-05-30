42 İli Birbirine Bağlayacak Dev Proje: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya Gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kafkasya ve Orta Doğu'ya açılan kapı olacak Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde çalışmaların vites artırdığını açıkladı. Yıllık 6,8 milyar lira tasarruf sağlayacak ve seyahat süresini yarı yarıya düşürecek dev projenin kazı ve dolgu çalışmalarının yarısı tamamlandı.

Son Güncelleme:
42 İli Birbirine Bağlayacak Dev Proje: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya Gelindi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin doğu, güney ve kuzey ulaşım koridorlarını birbirine bağlayan en stratejik lojistik yatırımlarından biri olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde şantiyeler gece gündüz çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin sadece bölgesel bir yol olmadığını, Türkiye'yi Kafkasya ve Orta Doğu ülkelerine bağlayacak devasa bir ağın ilk ve en kritik halkası olduğunu duyurdu.

42 İLİN TRAFİK YÜKÜNÜ SIRTLAYACAK

Ankara'nın merkezi konumunu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'e açılan kavşak noktası Kırıkkale ile birleştiren proje, lojistik haritasını yeniden şekillendiriyor.

42 İli Birbirine Bağlayacak Dev Proje: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya Gelindi - Resim : 1

Otoyol, tam 42 ili birbirine bağlayan ana koridor olacak. Mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerinde yaşanan aşırı trafik sıkışıklığı ve kilitlenmeler bu sayede tarih olacak. Yük ve yolcu taşımacılığı, Ankara'nın doğusundan Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerine çok daha güvenli ve hızlı aktarılacak.

42 İli Birbirine Bağlayacak Dev Proje: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya Gelindi - Resim : 2

Bakan Uraloğlu, bu otoyolun önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan Samsun Otoyolu ile İran sınırına kadar uzanacak otoyol projelerinin temel omurgası olduğunu belirtti.

42 İli Birbirine Bağlayacak Dev Proje: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya Gelindi - Resim : 3

SEYAHAT SÜRESİ YARI YARIYA DÜŞÜYOR

120 kilometrelik dev otoyol projesinin tamamlanmasıyla mevcut güzergahta ortalama 80 dakika süren seyahat süresi, otoyolun açılmasıyla neredeyse yarı yarıya azalarak 43 dakikaya düşecek.

42 İli Birbirine Bağlayacak Dev Proje: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya Gelindi - Resim : 4

Proje sayesinde yıllık zamandan 6 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tasarruf elde edilecek. Karbon emisyonu yıllık 40 bin ton azaltılarak doğaya katkı sağlanacak.

42 İli Birbirine Bağlayacak Dev Proje: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya Gelindi - Resim : 5

KAZI VE DOLGUDA YARIYA GELİNDİ

Bakan Uraloğlu, 101 kilometresi ana gövde, 19 kilometresi bağlantı yolu olan otoyolun sahadaki ilerleme durumuna dair şu verileri paylaştı:

"71,2 milyon metreküp kazının 33 milyonu; 54,2 milyon metreküp dolgunun ise 27 milyonu tamamlanarak projenin yarısına yaklaşıldı. Projedeki 4 tünelde çalışmalar sürüyor ve bugüne kadar 4 bin 571 metre tünel kazısı bitti. Yapımı süren 8 viyadüğün bazılarında ise ilerleme oranı yüzde 98’e ulaştı. Toplam 172 menfez ve 42 alt geçit tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi."

42 İli Birbirine Bağlayacak Dev Proje: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya Gelindi - Resim : 6

Kaynak: AA

Etiketler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Tanesi 50, Kilosu Bin Lira! Şirince'deki Zeytin Tuzağına Bakanlıktan Ceza Tanesi 50, Kilosu Bin Lira! Şirince'deki Zeytin Tuzağına Bakanlıktan Ceza
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
2,5 Yıl Sonra Dönüş: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde 'Hesap Soracağım, Kurultay Sandığı En Kısa Sürede Gelecek'
Okullarda 'Yeni Nesil Koruma' Dönemi: İçişleri Bakanlığı'ndan 7 Basamaklı Güvenlik Kalkanı Okullarda 'Yeni Nesil Koruma' Dönemi: İçişleri Bakanlığı'ndan 7 Basamaklı Güvenlik Kalkanı
Mayıs Sonunda Kış Ayazı: Dev Tırlar Yollarda Mahsur Kaldı Mayıs Sonunda Kış Ayazı: Dev Tırlar Yollarda Mahsur Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı: O Koltuğa Kimseyi Oturtmadı, İsimler Belli Oldu Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti
2,5 Yıl Sonra Dönüş: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde 'Hesap Soracağım, Kurultay Sandığı En Kısa Sürede Gelecek'
Vizede Küresel Karaborsa Skandalı: Dev Şirket Botlarla Randevuları Bloke Edip Sattı Vizede Küresel Karaborsa Skandalı: Dev Şirket Botlarla Randevuları Bloke Edip Sattı
EYT'lilere Kötü Haber: SGK Harekete Geçti, Maaşınız Kesilebilir! Paralar Geri İstenecek EYT'lilere Kötü Haber: SGK Harekete Geçti, Maaşınız Kesilebilir! Paralar Geri İstenecek