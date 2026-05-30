42 İli Birbirine Bağlayacak Dev Proje: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya Gelindi

Türkiye'nin doğu, güney ve kuzey ulaşım koridorlarını birbirine bağlayan en stratejik lojistik yatırımlarından biri olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde şantiyeler gece gündüz çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin sadece bölgesel bir yol olmadığını, Türkiye'yi Kafkasya ve Orta Doğu ülkelerine bağlayacak devasa bir ağın ilk ve en kritik halkası olduğunu duyurdu.

42 İLİN TRAFİK YÜKÜNÜ SIRTLAYACAK

Ankara'nın merkezi konumunu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'e açılan kavşak noktası Kırıkkale ile birleştiren proje, lojistik haritasını yeniden şekillendiriyor.

Otoyol, tam 42 ili birbirine bağlayan ana koridor olacak. Mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerinde yaşanan aşırı trafik sıkışıklığı ve kilitlenmeler bu sayede tarih olacak. Yük ve yolcu taşımacılığı, Ankara'nın doğusundan Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerine çok daha güvenli ve hızlı aktarılacak.

Bakan Uraloğlu, bu otoyolun önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan Samsun Otoyolu ile İran sınırına kadar uzanacak otoyol projelerinin temel omurgası olduğunu belirtti.

SEYAHAT SÜRESİ YARI YARIYA DÜŞÜYOR

120 kilometrelik dev otoyol projesinin tamamlanmasıyla mevcut güzergahta ortalama 80 dakika süren seyahat süresi, otoyolun açılmasıyla neredeyse yarı yarıya azalarak 43 dakikaya düşecek.

Proje sayesinde yıllık zamandan 6 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tasarruf elde edilecek. Karbon emisyonu yıllık 40 bin ton azaltılarak doğaya katkı sağlanacak.

KAZI VE DOLGUDA YARIYA GELİNDİ

Bakan Uraloğlu, 101 kilometresi ana gövde, 19 kilometresi bağlantı yolu olan otoyolun sahadaki ilerleme durumuna dair şu verileri paylaştı:

"71,2 milyon metreküp kazının 33 milyonu; 54,2 milyon metreküp dolgunun ise 27 milyonu tamamlanarak projenin yarısına yaklaşıldı. Projedeki 4 tünelde çalışmalar sürüyor ve bugüne kadar 4 bin 571 metre tünel kazısı bitti. Yapımı süren 8 viyadüğün bazılarında ise ilerleme oranı yüzde 98’e ulaştı. Toplam 172 menfez ve 42 alt geçit tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi."

Kaynak: AA