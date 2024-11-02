4 Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Marangoz Tutuklandı! Kandırıp Atölyesine Götürüyordu...

Çocuğa şiddet ve istismarın giderek büyümesine yönelik tepkiler büyürken, son olarak Sakarya'da bir istismar olayı yaşandı. Bir kız çocuğunun, marangoz H.A.'nın (63) bir süre önce ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle kendisini atölyeye götürerek tacizde bulunduğunu anne ve babasına söylemesi üzerine aile savcılığa başvurdu.

DİĞER ÇOCUKLARIN DA ADINI VERDİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde mağdur çocuk, pedagoglar eşliğindeki ifadesinde başka kız çocuklarının da ismini verdi. Bu minvalde 3 kız çocuğunun daha ifade vermesinin ardından şüpheli H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA