Market Hırsızı Dizi Oyuncusu Çıktı!
İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın failinin bir dönem oyunculuk yapmış Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Gündeş’in kimliğini belirleyerek Avcılar’da saklandığı adreste yakaladı.
Beylikdüzü'nde bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi.
Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı. Oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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