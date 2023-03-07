4 aile ölümle burun buruna: Deprem sonrası 'ağır' hasarlı bina için 'az' hasarlı denildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kenti birden vurmuş, resmi rakamlara göre 46 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybederken; milyonlar yurttaş evsiz kalmıştı.

Depremden etkilenen kentlerden biri ise Diyarbakır oldu.

AĞIR HASARLI BİNAYA AZ HASARLI DENİLDİ

Depremin yıkıma neden olduğu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir ev ise ağır hasar aldı.

Söz konusu eve ilk incelemelerin ardından ağır hasarlı denildi. Ancak sonrasında yapılan ikinci incelemede evin az hasarlı olduğu söylendi. Bir süre sonra ise sistemden binaya dair tüm bilgilerin silindiği görüldü.

Ağır hasarlı binada yaşayan ve Gerçek Gündem'in ulaştığı bir yurttaş, binanın ağır hasarlı olduğunu kendisinin de yaptığı incelemelerde ortaya çıktığını belirtti.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA YAŞIYORLAR

Maddi imkansızlıklar nedeniyle 4-5 ailenin yaşamaya devam ettiği binada yaşayan yurttaşlar, bölgeyi terk etmiş durumda.

CİMER'DEN ANLAMSIZ YANIT

Söz konusu durumu CİMER'e bildiren yurttaş, aldığı cevapla 'hayrete' düştü.

Binanın yeniden kontrol edilmesi ve ağır hasarlı olarak belirtilmesini talep eden yurttaş CİMER'den şu yanıtı aldı:

"DİREKT EVİ BOŞALTTIK"

Sitede yaşayan ve binanın ağır hasar alması sonrası siteden ayrılan bir yurttaş yaşadığı durumu, "Bina yöneticileri ısrarla bir şey yok demeleri ve e-devletten bütün bilgilerin kaldırılması beni çok şüphelendirdi. Ben kendi imkanlarımla 2 tane mühendis getirdim. İnceleme yaptılar; kesinlikle ağır hasarlı dediler ve ertesi gün direkt evi boşalttık. Şuan binada aldığım bilgiler dahilinde 4 veya 5 ev varmış" ifadeleriyle anlattı.