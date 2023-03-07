Beşir Derneği'nden deprem bölgesindeki yurttaşlara: 'Ölmeden önce tövbe edin'

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre; deprem bölgesinde binlerce yurttaşın barınma ve hijyen ihtiyaçlarına yönelik sorunlar hâlâ çözülememişken Kızılay'la da işbirliği içerisinde olan Beşir Derneği'nin faaliyetleri dikkat çekiyor.

"SON NEFESİNİ VERMEDEN ÖNCE TÖVBEYE ÇAĞRILDI"

Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Beşir Derneği'nin başkanı ve kurucusu Fatih Sarıyar, sosyal medya hesabından dernek faaliyetine ait paylaşımlar yaptı.

Sarıyar'ın paylaştığı videolarda yurttaşların "Son nefesini vermeden önce tövbeye çağrıldığı" görüldü.

Depremin en yıkıcı olduğu illerden Kahramanmaraş'ta yapılan etkinlikte "ölümün her an gelebileceği" de vurgulandı. Sarıyar ise videoyu Sarıyar "25 bin hatmin duası yapılarak depremde vefat eden vatandaşlarımızın ruhlarına bağışlandı" ifadeleriyle paylaştı.