33 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 135 Kişi Gözaltında

Eskişehir merkezli 33 ilde başlatılan 'Örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması' soruşturmasında 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri, bunun 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği tespit edildi.

Son Güncelleme:
33 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 135 Kişi Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın desteğiyle Eskişehir merkezli 33 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması'na yönelik soruşturma tamamlandı.

33 İLDE 135 GÖZALTI KARARI

Eskişehir merkezli 33 ilde bulunan 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

8,7 MİLYAR LİRALIK KARA PARA GELİRİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, şüphelilerin suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri belirlendi. Sadece 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konuldu. Şüpheliler hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
yasa dışı bahis
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bir Kadın Cinayeti Girişimi Daha: Konuşma Bahanesiyle Gitti, Ateş Açtı Bir Kadın Cinayeti Girişimi Daha: Konuşma Bahanesiyle Gitti, Ateş Açtı
'Yeni Pandemi' Korkusu Büyüyor! İki Kişide Daha Hantavirüsü Tespit Edildi 'Yeni Pandemi' Korkusu Büyüyor! İki Kişide Daha Hantavirüsü Tespit Edildi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar
Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun
Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi
'Yeni Pandemi' Korkusu Büyüyor! İki Kişide Daha Hantavirüsü Tespit Edildi 'Yeni Pandemi' Korkusu Büyüyor! İki Kişide Daha Hantavirüsü Tespit Edildi
Barcelona Real'i Devirdi, Şampiyonluğunu İlan Etti Barcelona Real'i Devirdi, Şampiyonluğunu İlan Etti