33 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 135 Kişi Gözaltında

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın desteğiyle Eskişehir merkezli 33 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması'na yönelik soruşturma tamamlandı.

33 İLDE 135 GÖZALTI KARARI

Eskişehir merkezli 33 ilde bulunan 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

8,7 MİLYAR LİRALIK KARA PARA GELİRİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, şüphelilerin suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri belirlendi. Sadece 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konuldu. Şüpheliler hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem