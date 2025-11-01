31 İlde Operasyon, 50 FETÖ Şüphelisine Kelepçe
FETÖ'ye yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 31 ilde 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 50'si tutuklandı. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 56 şüphelinin yakalandı.
Operasyonlara dair detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmaların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda il jandarma komutanlıklarınca yapıldığını aktardı.
50 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bakan Yerlikaya, iki haftalık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 56 şüpheliden 50'sinin tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü bilgisini paylaştı.
Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
31 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son iki haftadır devam eden operasyonlarımızda 56 şüpheliyi yakaladık❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 1, 2025
Kaynak: AA