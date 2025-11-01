İstanbul Ümraniye'de Dehşet Gecesi! Baba, 9 Yaşındaki Oğlu ve Kardeşini Bıçakla Katletti
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi, tartıştığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuğu ve kardeşine bıçakla saldırdı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti, kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Ümraniye'ye bağlı Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatih Y., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda baba Fatih Y. evde oğlu H.Y.Y'ye (9) bıçakla saldırdı.
MÜDAHALE ETMEK İSTEYİNCE ÖLDÜRÜLDÜ
Aynı apartmanda oturdukları öğrenilen ve olayı öğrenince müdahale etmek isteyen amca Metin Y. de araya girmek isterken kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile amca Metin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan baba Fatih Y.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
