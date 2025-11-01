İstanbul Ümraniye'de Dehşet Gecesi! Baba, 9 Yaşındaki Oğlu ve Kardeşini Bıçakla Katletti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi, tartıştığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuğu ve kardeşine bıçakla saldırdı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti, kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İstanbul Ümraniye'de Dehşet Gecesi! Baba, 9 Yaşındaki Oğlu ve Kardeşini Bıçakla Katletti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ümraniye'ye bağlı Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatih Y., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda baba Fatih Y. evde oğlu H.Y.Y'ye (9) bıçakla saldırdı.

İstanbul Ümraniye'de Dehşet Gecesi! Baba, 9 Yaşındaki Oğlu ve Kardeşini Bıçakla Katletti - Resim : 1

MÜDAHALE ETMEK İSTEYİNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Aynı apartmanda oturdukları öğrenilen ve olayı öğrenince müdahale etmek isteyen amca Metin Y. de araya girmek isterken kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Ümraniye'de Dehşet Gecesi! Baba, 9 Yaşındaki Oğlu ve Kardeşini Bıçakla Katletti - Resim : 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile amca Metin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan baba Fatih Y.'yi gözaltına aldı.

Siirt'te Aile Katliamı! Hamile Eşini ve Amcasını Öldürdü, 3 Kişiyi YaraladıSiirt'te Aile Katliamı! Hamile Eşini ve Amcasını Öldürdü, 3 Kişiyi YaraladıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Cinayet
Son Güncelleme:
4 Kişinin Öldüğü Facianın Ardından Gebze'de Son Durum Ne? Gebze'de 27 İş Yeri ve 72 Daire Daha Boşaltıldı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gidiyor! Tarih Netleşti DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gidiyor! Tarih Netleşti
ÇOK OKUNANLAR
Altın Düşecek mi, Yükselecek mi? İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Altın Düşecek mi, Yükselecek mi?
Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem
5 Bakanlıkta Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de 5 Bakanlıkta Atama ve Görevden Alma Kararları
Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Devlet Desteğinde Yeni Dönem! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek Gelecek Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrik Faturaları Artık Daha Yüksek Gelecek
Yasa Dışı Bahisle Mücadele Planı Devreye Girdi! İşte Atılacak Adımlar Yasa Dışı Bahisle Mücadele Planı Devreye Girdi! İşte Atılacak Adımlar