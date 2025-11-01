4 Kişinin Öldüğü Facianın Ardından Gebze'de Son Durum Ne?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, Gebze’de yıkılan binanın yakınında yaptıkları incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

İlhami Aktaş:

"O elim kazadan sonra teknik ekiplerimizin olayın sebebi ile ilgili incelemeleri, adli boyutu haricinde de teknik olarak çalışmalar başladı. Dün gece başka bir binadan gelen ihbar üzerine koordinasyon gerçekleştirdik. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tüm ekipler olay yerine vardılar. Olası riskleri ortaya koymak için çalışmalara devam edecekler. Ön tespit için erken. Zemin ağırlıklı bir konu üzerinde duruluyor. Çok hassas cihazlarla ölçümleri yapacaklar."

Tahir Büyükakın:

"Devletin bütün kurumları burada. İki tane temel konu var, bir tanesi binalardaki hareket, binaların hareket edip etmediği, bir statik problemin olup olmadığını tespit ediyoruz. Diğeri de zeminde bir şey olup olmadığını anlamak. Şu anda 6 tane üniversitemizden, TÜBİTAK'tan uzman ekipleri buraya geldi. Tüm mühendis arkadaşlar sahada. Hızlı bir şekilde bunları tespite çalışıyoruz. Zemindeki durumun tespiti zaman alıcı, elimize bu bilgiler gelmeden erken açıklama yapmak doğru değil. Elimizde veri olmadan 'bu binalar güvenli, güvensiz' demek mümkün değil. Sabır gerekiyor, hiçbir hata yapmamaya çalışıyoruz. Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği onun için tedbiren 16 bina, 27 iş yeri, 72 bağımsız daire boşaltıldı.

