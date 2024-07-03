3 Yıldır İstanbul Sözleşmesi Uygulanmıyor: En Az 963 Kadın Öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığı 1 Temmuz 2021 itibarıyla olan kadın cinayetleri verilerini paylaştı.

Buna göre sözleşmeden çıkılmasının 3. yılında en az 963 kadın öldürüldü.

İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak çıkılmasının üçüncü yılında Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin'e konuşan Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüsü Selin Nakıpoğlu, sözleşmeden çekilmenin kadın, çocuk ve LGBTİ+ haklarının giderek daha fazla baltalanmasının bir başka işareti olduğunu belirtti.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, DEVLETİN SORUMLULUKLARINI ORTAYA KOYUYOR'

Nakıpoğlu, “Kadına yönelik erkek şiddetin temelinde cinsiyet eşitsizliğinin yattığını belirleyen ve zorla evlendirme, kürtaj gibi fiilleri suç sayan İstanbul Sözleşmesi, devletin sorumluluklarını açıkça ortaya koyuyor. Bunlar, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere herhangi bir kişinin şiddete maruz kalmasını önlemek, şiddete ve istismara cinsiyeti temelinde yaklaşmak, mağdurları korumak ve gerektiğinde failleri cezalandırmak” diye konuştu.

'VAZGEÇMİYORUZ'

Nakıpoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Eşit yurttaşlık hakkımız için mücadeleye olan inancımızı kaybetmeme zamanındayız. Saray’ın imzamı çekiyorum sözünün bir hükmü yok ve bu karar erkek şiddeti ile mücadele etmiyorum demek. Biz ne olursa olsun İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz."

'ÇÖZÜM İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'

Kadın dernekleri sözleşmeden çıkılmasının üçüncü yılında sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda artan kadın cinayetlerine vurgu yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan yapılan açıklamada “Üç yıl önce bugün anayasaya aykırı şekilde İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak imza çekildi. Günde yedi kadın öldürülebiliyor, şüpheli ölümler her sene artıyorsa sorumlusu imzayı çekenlerdir. Çözüm İstanbul Sözleşmesi’dir. Her maddesi uygulanana dek mücadeleyi sürdüreceğiz” görüşlerine yer verdi.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) ise paylaşımında şunları söyledi: “Kadınların ve çocukların nafakasına el uzatanlara, ayrımcılık yapanlara, istismarı affedenlere, kadın cinayetlerini görmezden gelenlere, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olanlara verilecek tek bir cevabımız var: Kadınların hakları ve hayatları üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçin; çünkü biz eşitlikten, özgürlükten, yaşam tarzımızdan ve haklarımızı garanti altına alan yasalardan vazgeçmemeye kararlıyız. Biz hiç yorulmadık, vazgeçmedik, boyun eğmedik. Yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden de 6284 sayılı yasadan da vazgeçmeyeceğiz” denildi.

Fotoğraf: Dilara Açıkgöz / csgorselarsiv.org