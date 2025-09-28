3 Kişi Hayatını Kaybetmiş, 16 Kişi Yaralanmıştı! Mersin’deki Faciada Minibüs Sürücüsü Tutuklandı
Mersin’de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada yeni bir gelişme yaşandı. Minibüs sürücüsü M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralanmıştı.
Ankara-Tarsus Otoyolu’nun Damlama mevkisinde sabah saatlerinde M.G. idaresindeki 07 BCY 359 plakalı minibüs, aynı istikamette seyreden B.A. yönetimindeki 42 ASD 781 plakalı tırın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarpmıştı.
Ekiplerin yaptığı incelemede minibüste bulunan Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan’ın (51) hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
