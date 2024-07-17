3 İlde Yangın Alarmı! Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Kavurucu sıcaklarla birlikte Türkiye'nin birçok farklı noktasından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de ormanlık alanda başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BERGAMA'DA YANGIN

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Çobanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

BALIKESİR'İN İKİ AYRI NOKTASINDA YANGIN

Bir diğer orman yangını haberi ise Balıkesir'den geldi. Balıkesir'in Altıeylül ve Kepsut ilçelerinde başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Altıeylül ilçesi Taşköy ve Tayyipler mahallelerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kesput ilçesi Seçören Mahallesi'nde arazide çıkan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Çanakkale'nin Çamköy yakınlarındaki zeytinlik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılırken, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangında Amir Karanfil'e ait ahır da zarar gördü. Ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 2'si hayatını akybetti, 600 balya yonca yandı.

Ekiplerin 2 uçak ve 1 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA