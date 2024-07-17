Fethiye'de Korkunç Kaza! Bir Bebek Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var

Fethiye'de Fransız uyruklu N.L. idaresindeki otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışında, D.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada sürücüler ile 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Fethiye ve Dalaman ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A.'nın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA