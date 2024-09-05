25 Yaşındaki Genç Eski Kız Arkadaşının Yakınları Tarafından Öldürüldü: 5 Kişi Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 2 Eylül'de meydana gelen olayda yabancı uyruklu 25 yaşındaki H.H. isimli şahıs bıçaklanarak öldürülmüştü. İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şahsın, eski sevgilisinin yakınları tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan kapsamlı çalışma sonucunda olayın şüphelileri M.S.H., H.H.G., Z.M., A.U. ile E.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA