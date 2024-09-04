Bolu'da Bir Asker İntihar Etti

Bolu'da nöbet tutan bir asker silahıyla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri askerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da Bir Asker İntihar Etti

Akşam saatlerinde Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kule nöbeti tutan A.Ç., silahıyla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemede askerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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