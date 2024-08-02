Cinayet, Yaralama, Adam Kaçırma, Gasp... Türkiye'nin Konuştuğu Suç Makinesi Yakalanınca İntihar Etti

Bireysel silahlanmanın yaygınlaşması ile saldırganlara uygulanan cezasızlık veya ceza indirimi gibi uygulamalar, ülkede şiddet kültürünü yaygınlaştırıyor. Son olarak Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde Arda Tırkaz (28) isimli şahıs, bu sabah kullandığı hafif ticari araçla eski kız arkadaşı Elif B.'nin (27) evine gitti. Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu iddiasıyla tartıştığı Elif B.'yi silah zoruyla kaçırdı, bu sırada da eve pompalı tüfekle ateş etti.

KIRAATHANEYİ TARADI

Arda Tırkaz, kullandığı araçla Elif B.'nin erkek arkadaşı olduğunu düşündüğü Refik Yiğit'e ait kıraathanenin önüne gitti. Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişiyle iş yerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma’yı yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda bacağından yaralanan Sırma ve 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

KADINI BACAKLARINDAN VURDU

Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Tırkaz, Millet Mahallesi'nde de yolunu kestiği Yasin Taştan'ın kullandığı otomobili gasbetti. Hafif ticari aracı burada bırakan Arda Tırkaz, Elif B. ile Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormana gitti. Burada 300 metre sürüklediği Elif B.'yi, pompalı tüfekle bacaklarından yaralayıp, tehdit etti.

EKİPLER GELİNCE İNTİHAR ETTİ

Saldırı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mobese kayıtlarını izleyip aracı takip etti. Otomobilin, Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanda olduğunu belirleyen polis ekipleri, jandarma ile ortak operasyon düzenledi. Yaralı Elif B.'nin sesini duyunca, bölgeye giden Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri ve jandarmayı karşısında gören Tırkaz, pompalı tüfekle kendisini başından vurup intihar etti. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Elif B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Arda Tırkaz'ın cesedi, savcılığın incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

İKİ YIL ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Tırkaz, 2019 yılında Özkan Hoşgün'ün yol vermeme yüzünden çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili "iyi hal" indirimiyle 12,5 yıl hapis cezası alarak cezaevine girmiş ve 2022'de ise tahliye olmuştu. Saldırganın 4 ayrı suçtan kaydı bulunuyordu.

Kaynak: DHA