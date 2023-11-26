25 Kasım Kadıköy eylemi: “Hayatımızı daraltmaya, özgürlüklerimizi kısıtlamaya, laikliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için bugün İstanbul-Kadıköy’de kadınlar eylem düzenledi. Kadınlar, kadın örgütlerinin çağrısıyla bugün İstanbul-Kadıköy’de “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında bir araya geldi. Saat 2’de Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar “Kadınlar için 6284” ve “Kadınlar İşe, Çocuklar Kreşe” sloganlarıyla Kadıköy İskelesi’ne yürüdü.

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Kadıköy İskelesi’nde toplanan kadınlar, "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Laiklikten ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz", "Filistin halkı yalnız değildir" ve “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganlarını attı. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi ve 6284’ün önemine bir kez daha dikkat çekti.

“KORKMA, ASLA YALNIZ DEĞİLSİN VE YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, eylem sırasında yaptığı konuşmasında, “Bu siyasi iktidar 'Anayasa'nın din ve inanç maddesini değiştireceğim' dedi. Hayatımızı daraltmaya, özgürlüklerimizi kısıtlamaya, laikliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Biz kadınların özgürlüğü için, LGBTQIA+'ların eşitliği için, çocukların geleceği için asla laiklikten vazgeçmeyeceğiz” dedi. Ataselim, “Korkma, eşit ve özgür yaşayacağız. Korkma, intihar denileni asla şüpheli bırakmayacağız, mutlaka kadın cinayetlerini durduracağız. Korkma, Kadın Meclisleri var, asla yalnız değilsin ve yalnız yürümeyeceksin” diye konuştu.

GEÇEN YIL KAYMAKAMLIK YÜRÜYÜŞÜ YASAKLAMIŞTI

Kadıköy Kaymakamlığı, geçen yıl eyleme ilişkin “kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceğine dair kuvvetli delil ve bilgiler elde edildiğini” belirterek yürüyüşün yasaklandığını duyurmuştu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya gelmek isteyen kadınlara polis saldırmış. aralarında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim’in de olduğu 40’ı aşkın kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem