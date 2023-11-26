25 Kasım Kadıköy eylemi: “Hayatımızı daraltmaya, özgürlüklerimizi kısıtlamaya, laikliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar”

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için bugün (26 Kasım) Kadıköy’de eylem düzenlendi. Kadınlar şiddete, cinsel istismara ve kadın cinayetlerine dur demek için bir araya geldi.

Melisa Gülbaş Melisa Gülbaş
Son Güncelleme:
25 Kasım Kadıköy eylemi: “Hayatımızı daraltmaya, özgürlüklerimizi kısıtlamaya, laikliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için bugün İstanbul-Kadıköy’de kadınlar eylem düzenledi. Kadınlar, kadın örgütlerinin çağrısıyla bugün İstanbul-Kadıköy’de “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında bir araya geldi. Saat 2’de Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar “Kadınlar için 6284” ve “Kadınlar İşe, Çocuklar Kreşe” sloganlarıyla Kadıköy İskelesi’ne yürüdü.

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Kadıköy İskelesi’nde toplanan kadınlar, "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Laiklikten ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz", "Filistin halkı yalnız değildir" ve “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganlarını attı. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi ve 6284’ün önemine bir kez daha dikkat çekti.

25 Kasım Kadıköy eylemi: “Hayatımızı daraltmaya, özgürlüklerimizi kısıtlamaya, laikliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” - Resim : 1

“KORKMA, ASLA YALNIZ DEĞİLSİN VE YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, eylem sırasında yaptığı konuşmasında, “Bu siyasi iktidar 'Anayasa'nın din ve inanç maddesini değiştireceğim' dedi. Hayatımızı daraltmaya, özgürlüklerimizi kısıtlamaya, laikliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Biz kadınların özgürlüğü için, LGBTQIA+'ların eşitliği için, çocukların geleceği için asla laiklikten vazgeçmeyeceğiz” dedi. Ataselim, “Korkma, eşit ve özgür yaşayacağız. Korkma, intihar denileni asla şüpheli bırakmayacağız, mutlaka kadın cinayetlerini durduracağız. Korkma, Kadın Meclisleri var, asla yalnız değilsin ve yalnız yürümeyeceksin” diye konuştu.

25 Kasım Kadıköy eylemi: “Hayatımızı daraltmaya, özgürlüklerimizi kısıtlamaya, laikliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” - Resim : 2

GEÇEN YIL KAYMAKAMLIK YÜRÜYÜŞÜ YASAKLAMIŞTI

Kadıköy Kaymakamlığı, geçen yıl eyleme ilişkin “kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceğine dair kuvvetli delil ve bilgiler elde edildiğini” belirterek yürüyüşün yasaklandığını duyurmuştu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya gelmek isteyen kadınlara polis saldırmış. aralarında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim’in de olduğu 40’ı aşkın kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kadın cinayetleri Kadın hakları
Son Güncelleme:
Seçil Erzan skandalı sonra Denizbank'ta sessizlik hakim: 'Sorulara yanıt vermiyor, yakında açıklama yapılacakmış!' 'Sorulara yanıt vermiyor, yakında açıklama yapılacakmış!'
İstanbul Valiliği'nden fırtına açıklaması: 114 olaya müdahale edildi İstanbul Valiliği'nden fırtına açıklaması: 114 olaya müdahale edildi
Menemenin daha doyurucu olmasını sağlayan tüyo! Aşçıların da yöntemiymiş Menemenin daha doyurucu olmasını sağlayan tüyo! Aşçıların da yöntemiymiş
Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme
ÇOK OKUNANLAR
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden aldatma haberleriyle ilgili ilk açıklama geldi Ünlü çiftten aldatma haberleriyle ilgili ilk açıklama geldi
Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi" Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi"
Prof. Dr. Ahmet Ercan o kent için uyardı, tarih verdi: "Geçmişte 7.9'u gördü, yine görecek" Prof. Dr. Ahmet Ercan o kent için uyardı
BBC seçti: İşte 2023 yılının en iyi 20 filmi 2023 yılının en iyi 20 filmi
Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı