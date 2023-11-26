İstanbul Valiliği'nden fırtına açıklaması: 114 olaya müdahale edildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 25 Kasım Cumartesi günü başlayan fırtınanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden fırtına açıklaması: 114 olaya müdahale edildi

İstanbul Valiliği dünden itibaren kent genelinde etkisini sürdüren fırtınayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada fırtınanın bu gece etkisini yitirmesinin beklendiği vurgulandı. İstanbul Valiliği, ilgili kamu kuruluşları ile AFAD'ın gerekli çalışmaları yürüttüğünü de açıkladı. Fırtına sırasında İstanbul genelinde 6 su tahliyesi, 11 çatı uçması, 48 ağaç devrilmesi, 1 duvar çökmesi, 46 tehlike arz eden parça, 1 araç kurtarma, 1 de direk devrilmesi olmak üzere toplam 114 olaya müdahale edildi. İstanbul Havalimanı'nda yağış ve fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken fırtına nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 46 sefer iptal edildi. İDO 28, BUDO 14, Şehir Hatları'nda da 7 olmak üzere toplam 49 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi, boğaz trafiğinde ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde küçük çaplı enerji kesintileri dışında herhangi bir enerji sorununun yaşanmadığı da vurgulandı.

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