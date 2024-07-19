24 Saatlik Orman Yangınında Vahim İddia: ‘Helikopterler Yakıt Parası Olmadığı İçin Kalkmadı’

İzmir’in Bergama ilçesinde 24 saat süren orman yangını ile ilgili vahim bir iddia ortaya atıldı. Yangına müdahale edecek helikopterlerin, yakıt parası verilmediği için kalkmadığı öne sürüldü.

Son Güncelleme:
24 Saatlik Orman Yangınında Vahim İddia: ‘Helikopterler Yakıt Parası Olmadığı İçin Kalkmadı’

İzmir’in Bergama ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını yaklaşık 24 saat sonra dün saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü’nü işaret ederek helikopterlerin maddi yetersizlik nedeniyle yangına müdahale edemediğini öne sürdü. İhaleyi alan şirketin kiraladığı yangın söndürme helikopterlerinin yakıt parasını ve pilotların ücretlerini ödemediğini aktaran Durmuş, dört helikopterin yangına müdahale etmediğini iddia etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; yangına hassas bölgelerde helikopterlerin konuşlandığını anlatan Şükrü Durmuş şöyle konuştu:

“Bergama’da helikopterler 15-16 gündür kalkmıyor. Araştırdığımızda ihaleyi alan Türk şirketin helikopterleri yabancı bir şirketten kiraladığını ve şirkete para ödenmediği için pilotların ‘kalkmıyoruz’ dediğini öğrendik. Helikopterler genelde Ukrayna’dan ama yabancı şirketin suçu değil. Bunlarla sözleşme imzalanıyor. O helikopter uçsa da uçmasa da saatlik 10 bin dolar alacak. Dün akşam üzeri çıkan Madra Dağı’nda çıkan yangınında yakıtları biten helikopterler Edremit Koca Seyit Havalimanı’na indi. Oradan yakıt ihmali yapması gerekiyordu ancak yakıtı verecek olan şirket ‘Genel müdürünüz para ödemiyor, veremiyoruz’ dedi. Ve o helikopterler kalkamadı. Normalde o dört helikopterin gün ağarırken başlayıp gece hava kararına kadar yangına müdahale etmesi gerekiyor. Ve yangın giderek büyüdü.”

PERSONEL SAYISI YETERSİZ

Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı, alevlere müdahale sırasında şarampole yuvarlanan kamyonette yaşamını yitiren Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş’a da değindi.

Personel sayısının azlığına dikkat çeken Durmuş, “Günlerdir aynı insanlar yangına müdahale ediyor. Yorgunluktan bu sabah müdürü de taşıyan araç uçurumdan aşağı yuvarlandı. Müdür vefat etti, diğer arkadaş ağır yaralı. Korkunç bir yönetim zafiyeti yaşanıyor. Burada tek sorumlu Orman Genel Müdürü. Başka yere para bulunuyor ama yangın helikopterine yakıt parası bulamıyorsa bu kurum artık kapısına kilitli vurmalı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kimlerin sorumluluğu varsa hesabı sorulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Yangın Orman yangınları
Son Güncelleme:
Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu... Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu...
Sivrisinek ve Kenelerden Kurtulmanın Kolay Yolları: Artık Gece Rahatça Uyuyabileceksiniz Sivrisinek ve Kenelerden Kurtulmanın Kolay Yolları: Artık Gece Rahatça Uyuyabileceksiniz
İzmir'deki Orman Yangını 2'nci Gününde: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor Yangına Müdahale Sürüyor
Uyutmuyor, Bunaltıyor... Yüksek Nem Ne Zaman Bitecek; Tarih Verildi! Yavaş Yavaş Etkisini Kaybedecek
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 12 İl İçin Uyardı! Kuvvetli Yağış Bekleniyor Meteoroloji 12 İl İçin Uyardı!
İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Yeni Gelişme! 27 Şüpheliden 14’ü Tutuklandı İzmir'deki Elektrik Faciasında Yeni Gelişme!
İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı! Parkta Oturan 2 Genç Vuruldu İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Saldırı!
Yap-İşlet-Devret Modelinde Zarar Artıyor: 'AKP, Bir Rekoru Daha Kırdı' Yap-İşlet-Devret Modelinde Zarar Artıyor
'Kamuda Tasarruf' Teklifi Meclis'ten Geçti: Yürürlüğe Gireceği Tarih Belli Oldu 'Kamuda Tasarruf' Teklifi Meclis'ten Geçti