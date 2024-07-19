Uyutmuyor, Bunaltıyor... Yüksek Nem Ne Zaman Bitecek; Tarih Verildi!

İstanbul başta olmak üzere Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Karadeniz'in kuzey batısı bir süredir yüksek nemin etkisi altında. Uzmanlara göre geceleri yer yer yüzde 99'a ulaşan nem oranı, özellikle kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler için yüksek risk taşıyor.

ANİ ÖLÜME SEBEP OLABİLİR

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tufan, "Bu anormal nem oranları, genel toplum için, herkes için zararlı. Nemden kaynaklanan mineral ve su kaybı tansiyonda ve vücut içi basınçta dengesizliklere yol açıyor. En hafif tabiriyle yorgunluk, halsizlik baş dönmesi, bayılma, çok ileri aşamasında ani ölümlere bile sebep olabilir" uyarısında bulundu.

Doktorlar yüksek sıcaklık ve nem hissedilen günlerde açık havada spor yapılmaması, yüksek efor gerektiren işlerden kaçınılması ve tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Tufan, "Normalde tükettiğimizden çok daha fazla belki de bir buçuk iki kat daha fazla su tüketmek gerekiyor ki, giden sıvıyı yerine koyalım. Rahat sindirilebilir gıdalar, su içeriği fazla olan gıdaları, az yağlı, az şekerli gıdaları tüketmek gerekiyor" dedi.

YAVAŞ YAVAŞ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji raporlarıysa sıcak ve nemli havanın bir süre daha etkili olacağını gösteriyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Bu aşırı nem pazar günü yavaş yavaş etkisini kaybedecek. Yüzde 99'dan yüzde 75'e doğru bir düşüş olacak. Ayın 24'ünden itibaren sıcaklıkların da biraz düşmesi, bize biraz serinlik sağlayacak. En azından rüzgarlar serinlik verecek" değerlendirmesinde bulundu.