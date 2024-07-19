İzmir'deki Orman Yangını 2'nci Gününde: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Yangın, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde dün saat 13.15'te ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.

YANGIN 18'İNCİ SAATİNDE

Yangına gece boyunca 4 gece görüşlü helikopterler havadan, itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri ve kara ekipleri ile karadan müdahale yaptı. Günün ilk ışıkları ile beraber hava araçlarının yeniden etkin müdahalesiyle birlikte çalışmalar sürdürüldü. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin son bulması ile birlikte vatandaşlar yeniden tahliye edildikleri evlere geri dönmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait helikopterler Sarnıç Göleti'nden su alarak alevlere boşalttı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

KÜTAHYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümele Köyü Avdan mevkiinde dün saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, Denizli'den ve Eskişehir'den gelen takviyelerle birlikte AFAD, Orman Bölge Müdürlükleri bütün yangın ekipmanları, araçları personelleri ile müdahale edildi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Yangın nedeniyle Arıca Köyü Dere Mahallesi'nde bulunan 30 hane tedbir amacı ile tahliye edilmişti. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Yangının yaklaşık 70 hektarlık bir alanda etkili olduğunu ve yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA