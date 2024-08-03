24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları...

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla dün Türkiye’de erişime kapatıldı. BTK'dan yapılan ilk açıklamada "Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" denildi.

Instagram'a erişim engelinde 24 saat geride kaldı. Kullanıcılar Instagram'ın ne zaman erişime açılacağını merakla bekliyor. Bu bekleyiş bugün de devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı açıklamada Instagram'ın ne zaman ve hangi şartlarda erişime açılacağını açıkladı.

NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Instagram'a yeniden erişim tarihiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Biz hukuk ülkesiyiz ülkemizin koyduğu kurallar var ülkeminiz değerleri hassasiyetleri var. Bu noktada kaynakları ülkemiz dışında olan ancak ülkemizde de temsilcileri bulunan, ki tamamının temsilcisi var, bazı sosyal medya platformları var. Bizim bunlardan uygulanmasını isteğimiz belli kural ve mevzuatlar var.

ŞARTLAR NELER?

Zaman zaman bunlara uyulmasında yaptığımız uyarılara rağmen bazı problemler görüyoruz. Bu da en son bütün uyarılımıza rağmen katalog suçları dediğimiz bir çerçeve var, o çerçeve kapsamında kendilerini uyardık; gerekli karşılığı bulmadığımız için erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları kanunumuza uymayan tarafları giderip hassasiyetlerimizi yerine getirdikleri zaman erişim yasağını kaldırmış olacağız. Biz mutlaka bunu takip ediyoruz onlarla iletişim halindeyiz, söylediğimiz birçok şeyi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor; özellikle hem kanuni hukuki olarak koyduğumuz kurallar, hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz.

Bu konuda vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan ilgili ile arkadaşlarımız görüşme halinde; net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksikler belli, o eksikleri giderdikleri an diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke; kanunları kuralları var, herkesin de bu kanun ve kurallara uymasını istiyoruz net olarak"

Kaynak: Gerçek Gündem