Yan Masanın İkramını Kabul Etmeyen Kadınlar Meyhanede Dehşeti Yaşadı

İstanbul Beyoğlu'nda bir meyhanede üç kadın, yan masadaki erkekler tarafından sözle taciz edildi. Hesabı ödeyip mekandan ayrılmak isteyen kadınlar, çıkışta işletme görevlileri tarafından darp edildi.

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Beyoğlu Cihangir’de bulunan bir meyhaneye giden üç kadın, yan masada oturan erkekler tarafından taciz edilmeleri üzerine, durumu işletme çalışanlarına bildirerek masalarının değiştirilmesini istedi. Bir süre sonra kadınların yanına gelen görevli Mehmet D., yan masadakileri işaret ederek, “Bunlar benim özel misafirlerim, sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar” dedi. Kadınlar bu teklifi reddederek, masalarının değiştirilmesi talebini yeniledi.

Masalarının değiştirilmemesi üzerine, kadınlar hesabı istedi ancak 1425 TL olması gereken hesap, 10 bin TL olarak geldi. Hesaba itiraz etmeleri üzerine, görevli Mehmet D. "Masanızı diğer masayla birleştirelim, hesabınızı onlar ödesin" şeklinde tacizde bulundu. Kadınlar 9 bin TL hesap ödeyerek mekandan ayrılmak istedi.

DARP VE TEHDİT

Kadınlar mekandan çıkarken işletme sahibi Veysi T. önlerini keserek, "Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan" ifadelerini kullandı. Bu sırada görevli Mehmet D. de kadınları darp ve tehdit etti.

Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, kadınlar Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.