Sürücü Direksiyon Başında Uyudu, Araç Yoldan Çıktı!

Bolu’da sürücüsünün uyuyakaldığı otomobil, yoldan çıkarak bir otelin otoparkına daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada park halindeki yolcu otobüsü ve aydınlatma direği zarar gördü. Uyuyakalan sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Sürücü Direksiyon Başında Uyudu, Araç Yoldan Çıktı!

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.

D-100 kara yolunun Bolu geçişi Kasaplar mevkisinde yol üzerinde otomobilin durduğunu fark edenler aracın içini kontrol etti. Direksiyon başında hareketsiz şekilde bekleyen sürücüyü görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiği esnada hareket eden otomobil, yoldan çıkarak şarampole doğru ilerledi.

Yeşil alanda yaklaşık 100 metre giden otomobil, bölgede bulunan otelin otoparkındaki aydınlatma direği ile park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu. Kaza anında uyanan sürücü araç içinden kendi imkanlarıyla çıkarak ambulansa götürüldü. Kazada yaralanmadığı belirlenen sürücü Onur K. hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde, 156 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise olay yerinden çekici yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik kazası Bolu
İsveç, Beyrut Büyükelçiliği'ni Geçici Olarak Kapattı İsveç, Beyrut Büyükelçiliği'ni Kapattı
Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı
Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor
İstanbul'da Bugün Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak İstanbul'da Bugün Bu Yollar Kapalı
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor: İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
Yan Masanın İkramını Kabul Etmeyen Kadınlar Meyhanede Dehşeti Yaşadı Yan Masanın İkramını Reddeden Kadınlar Dehşeti Yaşadı
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...