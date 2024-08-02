Instagram Yasağı Yargıya Taşınıyor: BTK'ya Dava Açıldı

Avukat Hakları Grubu, bu sabah itibarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Son Güncelleme:
Instagram Yasağı Yargıya Taşınıyor: BTK'ya Dava Açıldı

Bu sabah saatlerinde dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, Türkiye'de erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın başlatılan erişim engellemesine gerekçe olarak kurumun Türkiye'ye yerine getirmesi gereken zorunlulukları karşılamadığı belirtilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, erişim engeli öncesinde Instagram'ı uyardıklarını ancak bir dönüş alamadıklarını belirtirken, mahkeme kararı olmaksızın yapılan uygulamaya Avukat Hakları Grubu tarafından dava açıldı.

INSTAGRAM YASAĞI YARGIYA TAŞINDI

Avukat Hakları Grubu'nun, Ankara İdare Mahkemesi'nde Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) açtığı davanın dilekçesinde, Anayasa başta olmak üzere ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuattaki düzenlemelere yer verildi.

Instagrama'a erişimin engellenmesi kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davaya ilişkin dilekçede, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) basın özgürlüğüne ilişkin kararlarına işaret edildi.

Son Güncelleme:
Cinayet, Yaralama, Adam Kaçırma, Gasp... Türkiye'nin Konuştuğu Suç Makinesi Yakalanınca İntihar Etti Suç Makinesi Yakalanınca İntihar Etti
CHP Lideri Özgür Özel'den AYM ve İletişim Başkanlığı Tepkisi: 'Nasıl Bir Memlekette Yaşıyoruz?' 'Nasıl Bir Memlekette Yaşıyoruz?'
Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi
Makineye 1 Kaşık Ekleyin : Çizilen ve Matlaşan Bardakları Pırıl Pırıl Yapıyor Makineye 1 Kaşık Ekleyin : Çizilen ve Matlaşan Bardakları Pırıl Pırıl Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu
Erdoğan Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi
İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal! AYM Paylaşımı Sildi, Siteye Ulaşılamıyor AYM'den İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal
Instagram'a Erişim Engeli Getirildi! Instagram'a Erişim Engeli Getirildi
Meteoroloji 10 İli Uyardı: Kuvvetli Sağanak Vuracak Meteoroloji Uyardı, Kuvvetli Sağanak Vuracak