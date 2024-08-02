Instagram Yasağı Yargıya Taşınıyor: BTK'ya Dava Açıldı

Bu sabah saatlerinde dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, Türkiye'de erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın başlatılan erişim engellemesine gerekçe olarak kurumun Türkiye'ye yerine getirmesi gereken zorunlulukları karşılamadığı belirtilmişti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, erişim engeli öncesinde Instagram'ı uyardıklarını ancak bir dönüş alamadıklarını belirtirken, mahkeme kararı olmaksızın yapılan uygulamaya Avukat Hakları Grubu tarafından dava açıldı.



INSTAGRAM YASAĞI YARGIYA TAŞINDI



Avukat Hakları Grubu'nun, Ankara İdare Mahkemesi'nde Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) açtığı davanın dilekçesinde, Anayasa başta olmak üzere ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuattaki düzenlemelere yer verildi.

Instagrama'a erişimin engellenmesi kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davaya ilişkin dilekçede, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) basın özgürlüğüne ilişkin kararlarına işaret edildi.