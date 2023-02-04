22 yaşındaki genç kadın, burun estetiği ameliyatında yaşamını yitirdi!

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Seher Kılıççı, aynı ilçede bulunan özel bir tıp merkezinde kendisine yapılan burun estetiği ameliyatı sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Dün Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanede, 22 yaşındaki üniversite mezunu güvenlik görevlisi Seher Kılıççı, burun estetiği ameliyatına girdi.

Ameliyat sonrası komplikasyon geliştiği iddia edilen Kılıççı bir daha uyandırılamadı. Kılıççı'nın buradan başka hastaneye sevk edilirken ambulansta da öldüğü iddia edildi.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olay sonrası ailenin şikayetçi olduğu öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kılıççı'nın cenazesi bugün Silivri Zeki Çevik Camii'nde kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

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