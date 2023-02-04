22 yaşındaki genç kadın, burun estetiği ameliyatında yaşamını yitirdi!

Dün Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanede, 22 yaşındaki üniversite mezunu güvenlik görevlisi Seher Kılıççı, burun estetiği ameliyatına girdi.

Ameliyat sonrası komplikasyon geliştiği iddia edilen Kılıççı bir daha uyandırılamadı. Kılıççı'nın buradan başka hastaneye sevk edilirken ambulansta da öldüğü iddia edildi.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olay sonrası ailenin şikayetçi olduğu öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kılıççı'nın cenazesi bugün Silivri Zeki Çevik Camii'nde kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA