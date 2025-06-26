22 Saatte Kontrol Altına Alınmıştı! İzmir Aliağa'da Yangın Kabusu Yeniden Başladı

Aliağa’da dün başlayan yangın 22 saatin sonunda kontrol altına alınırken, bölgedeki ormanlık alanda bugün yeni bir yangın çıktı. Bozköy Mahallesi'nde etkili olan alevlere müdahale sürüyor. Öte yandan bazı evlerin de tedbiren tahliye edildiği öğrenildi.

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Dün öğle saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetiyle büyümüş ve Foça sınırlarını geçerek geniş bir alanda etkili olmuştu. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarına rağmen ancak bu sabah kontrol altına alınabildi.

ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Yaşanan felaketin ardından yine Aliağa'da bu kez Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevler yükselmeye başladı. Sanayi tesisleri mevkiinde saat 18.55 'de çıkan yangının ormana sirayet etmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 5 helikopter sevk edildi.

22 Saatte Kontrol Altına Alınmıştı! İzmir Aliağa'da Yangın Kabusu Yeniden Başladı - Resim : 1

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Havadan yapılan müdahalenin yanı sıra karadan da 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ile ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, alevlerin tehdit ettiği Bozköy Mahallesinde bazı evlerinde tedbiren tahliye edildiği öğrenildi.

22 Saatte Kontrol Altına Alınmıştı! İzmir Aliağa'da Yangın Kabusu Yeniden Başladı - Resim : 2

ATEŞE VERİLEN ÇÖP SEBEP OLMUŞ

Söz konusu yangının sanayi tesisleri civarında yakılan çöpten çıkmış olduğu, failinin ise jandarma tarafından tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

İzmir'de Korkutan Orman Yangını: 22 Saatlik Kabus Sona Erdiİzmir'de Korkutan Orman Yangını: 22 Saatlik Kabus Sona ErdiGüncel

Kaynak: İHA

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