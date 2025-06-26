İstanbul Bağcılar'da Yangın Paniği! Alevler Yan Binayı Sardı

İstanbul Bağcılar'da iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yan binaya da sıçradığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul Bağcılar’da Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

İstanbul Bağcılar'da Yangın Paniği! Alevler Yan Binayı Sardı - Resim : 1

YAN BİNAYA SIÇRADI

Saat 17.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Alevler yan binanın bir cephesine sirayet ederken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul Bağcılar'da Yangın Paniği! Alevler Yan Binayı Sardı - Resim : 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, olay yerinden çekilen dron görüntüleri, yangının boyutunu ve alevlerin şiddetini gözler önüne serdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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