2100 rakımda mide kanaması geçirdi! Herkes onun için seferber oldu

İlçeye bağlı Sugözü Mahallesi’nde bulunan Türkiye’nin en derin 3’üncü mağarası Morca’ya aralarında yabancıların da olduğu ekip iniş gerçekleştirdi. Toroslar dağlarının 2 bin 100 metreden girişi olan mağaraya inen ekipte yer alan ABD’li Marck Dick, yaklaşık bin 200 metrede mide kanaması geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan dağcıya ekip arkadaşlarının getirilen ilaçlarla serum bağlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun koordinesinde Türkiye’nin yanı sıra Macaristan’dan da ekip geldiği ifade edildi.

Mağara araştırma grubunun çalışmalarında yer alan Jeofizik Mühendisi Turgay Gönülalan, mağarada 2012 yılından bu yana çalışma yapıldığını belirterek, "Her yıl bu ayda sular biraz daha kuru olduğu için mağara çukur gibi. Su konusu biraz azalmasından dolayı ağustosun ortasında başlayıp, eylülün ortasına kadar devam eden bir çalışma. Bu yılki çalışma 14 Ağustos’ta başladı, ben 30’unda geldim. Bu çalışmalarda sürekli aynı ekip kalmıyor. Uluslararası bir çalışma bu. ABD’lisi, Romanyalısı, Macaristanlısı var. Her yıl böyle yabancılar ve Türklerin ortak bir çalışması var. Şu anda ekipte 21 kişi var. 4’ü Türk, 8’i Macar, 4 tane ABD’li, 1 tane de İspanyol var. Her yıl geliyorsun sıfırdan başlayarak, şu an bin 240 metrede. Yan yollar var. Her yıl araştırma yapılıyor. Mağara bitti denilene kadar bu çalışmalar devam ediyor. Haritası çiziliyor, mağaraya özgü ne varsa, mağaradaki bitki, hayvan popülasyonu çalışmaları yapılıyor. Mağara sonuna kadar çalışma devam edecek" dedi.

ABD’li dağcının rahatsızlanmasına da değinen Gönülalan, mide kanaması geçirdiğini durumunun iyiye gittiğini bak kaç gün içinde kendiliğinden çıkabileceğini söyledi. Bu arada çalışma yapanlar mağarada yeni bir bakteri bulunduğu iddiasını doğrulamadı.



