2100 Rakımda Hızır Cemi

Tunceli’de, Hızır Ayı münasebetiyle bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen önemli inanç merkezlerinden olan 2100 rakımlı Düzgün Baba Dağı’nın eteklerinde Hızır Cemi gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu cemde, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

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2100 Rakımda Hızır Cemi

Bolluğu, bereketi, hoşgörüyü, barışı, sevgiyi simgeleyen, Alevi inancında önemli bir yeri olan Hızır Ayı başladı. Zorlu kış günlerinin geride kalması anlamına da gelen bu ayda lokmalar dağıtılıp, türbeler ziyaret edilerek iyi dileklerde bulunuluyor.

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Tunceli’deki 2100 rakımlı Düzgün Baba Dağı’nda düzenlenen Hızır Cemi’ne kent merkezinden, ilçelerden, köylerden ve çevre illerden çok sayıda kişi katılım gösterdi.

Düzgün Baba’da gerçekleştirilen Hızır Cemi’ni Kureyşan Ocağı pirleri Kazım Açıktepe, Seyit Ali Dedeoğlu, Hasan Koçer ve Yücel Balcı yürüttü. Cem erkanında lokmalar pay edildi; çılalar yakıldı ve pirler tarafından deyişler söylenerek semahlar dönüldü, kurbanlar kesilerek etleri dağıtıldı. Cem’de barış ve kardeşliğe vurgu yapıldı.

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‘HIZIR BARIŞTIR, KARDEŞLİKTİR’

Kureyşan Ocağı piri Seyit Ali Dedeoğlu, Hızır Cemi’nin barış ve kardeşlik için olduğunu ifade ederek, “Hak aşkına, pir aşkına, kardeşlik ve barış için semahlar dönüldü. Dileğimiz Hızır cümlenin sahibi olsun. Çünkü Hızır barıştır, sevgidir. Hızır sadece insanlar için değil; doğa, börtü böcek, ağaç, kuş ne derseniz cümlenin birlikte barış içinde yaşamasının adıdır” şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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