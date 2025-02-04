Hızır Orucu 2025: Hızır Orucu Nedir? Hızır Orucu Ne Zaman, Kaç Gün Tutulur? İşte 2025 Hızır Orucu Günleri ve Tarihi
Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yer tutan ve her yıl düzenlenen manevi bir ibadet olan Hızır orucu için sayılı gün kaldı. Peki Hızır orucu nedir? Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İşte 2025 Hızır orucu günleri ve tarihi...
Kaynak: Haber Merkezi
Alevi-Bektaşi inancında Hızır, bolluk, bereket ve şifa simgesi olarak büyük bir öneme sahiptir. Hızır'ın uğradığı yerlerin her türlü sıkıntıdan arınarak huzura kavuşacağına inanılır. Bu inanç doğrultusunda, Hızır orucu da toplumda büyük bir saygı ile tutulur. Peki Hızır orucu nedir? Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İşte 2025 Hızır orucu günleri ve tarihi...
HIZIR ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
Hızır orucu, her yıl Şubat ayının ikinci haftasında üç gün boyunca yapılır. Hızır Orucu, bu yıl 11-13 Şubat 2025 tarihleri arasında tutulacak. Hızır Orucu, sadece bir oruç tutma eylemi değil, aynı zamanda bir inanç sisteminin, bir kültürün ve bir topluluğun bir araya gelerek ortak değerlerini paylaştığı bir süreçtir. Bu oruç, Alevi-Bektaşi inancının temel taşlarından biridir ve nesilden nesile aktarılır.
HIZIR ORUCU NEDİR?
Hızır Orucu, Alevi-Bektaşi inancında Hz. Hızır'ı anmak ve onun bereketinden istifade etmek amacıyla tutulan bir oruçtur. Hızır, İslam inancında Hz. Musa'ya rehberlik eden ve ölümsüzlüğe erişen bir peygamber olarak kabul edilir. Aleviler için ise Hızır, bolluk, bereket ve şifanın sembolüdür.
HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?
Hızır Orucu, genellikle üç gün boyunca tutulur ve bu süre zarfında oruç tutanlar, gece yarısından itibaren hiçbir şey yemez ve içmezler. Orucun son günü olan Perşembe akşamı, cemevlerinde özel bir tören düzenlenir. Ceme, sema ve aşıklık oyunlarıyla kutlanan bu törende, Hızır'a olan sevgi ve saygı dile getirilir.
BEKARLAR EVLENECEK KİŞİYİ RÜYASINDA GÖRÜR
Ayrıca, Hızır Orucu'nun bir diğer dikkat çeken özelliği, gençler arasında yaygın bir inançtır. Özellikle bekar gençler, orucu tutarken su içmeyip geceyi geçirirler. Bu uygulamanın inanca göre, rüyada içilen suyu kimin elinden içtikleri, o kişiyle evlenmelerine işaret eder. Bu gelenek, sadece evlilikle ilgili değil, aynı zamanda hayatta gerçekleşmesini istedikleri diğer istekler için de uygulanır.