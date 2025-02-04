Hızır Orucu 2025: Hızır Orucu Nedir? Hızır Orucu Ne Zaman, Kaç Gün Tutulur? İşte 2025 Hızır Orucu Günleri ve Tarihi

HIZIR ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Hızır orucu, her yıl Şubat ayının ikinci haftasında üç gün boyunca yapılır. Hızır Orucu, bu yıl 11-13 Şubat 2025 tarihleri arasında tutulacak. Hızır Orucu, sadece bir oruç tutma eylemi değil, aynı zamanda bir inanç sisteminin, bir kültürün ve bir topluluğun bir araya gelerek ortak değerlerini paylaştığı bir süreçtir. Bu oruç, Alevi-Bektaşi inancının temel taşlarından biridir ve nesilden nesile aktarılır.

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Alevi-Bektaşi inancında Hz. Hızır'ı anmak ve onun bereketinden istifade etmek amacıyla tutulan bir oruçtur. Hızır, İslam inancında Hz. Musa'ya rehberlik eden ve ölümsüzlüğe erişen bir peygamber olarak kabul edilir. Aleviler için ise Hızır, bolluk, bereket ve şifanın sembolüdür.