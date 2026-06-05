2024'ten Beri Raftaymış! Son Kullanma Tarihini Bantlayıp 'Yanlış Gelmiş' Dedi

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Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla Kuzuculu Mahallesi’ndeki ticari işletmelere yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ruhsatsız faaliyet gösteren ve mevzuata aykırı ürün satışı yapan işletmelerin mercek altına alındığı kontrollerde, zabıta ekiplerini bile hayrete düşüren bir yöntem ortaya çıkarıldı.

TARİH OYUNU KAMERALARA YANSIDI

Denetim yapılan bir markette rafları inceleyen ekipler, reyonlardaki ürünlerin son kullanma tarihi (SKT) bölümlerinin siyah bantlarla kapatıldığını fark etti. Bantlar söküldüğünde ise ürünlerin kullanım süresinin çoktan dolduğu, hatta daha önce de hile yapıldığı anlaşıldı.

Zabıta Müdürü Ali Avan’ın incelemesiyle, esnafın 2024 yılında tarihi geçen ürünlerin üzerini boyayarak önce 2025’e uzattığı, o tarih de geçince bu kez üzerini tamamen siyah bantla kamufle ettiği belirlendi.

'İYİ TAKTİK, BEN BEĞENDİM!'

Bantlı oyunun ortaya çıkması üzerine işletme sahibinin "Bunu bize yanlış getirmişler" diyerek suçu tedarikçiye atmaya çalışması gerginliği daha da artırdı. Kameralara yansıyan o anlarda Zabıta Müdürü Ali Avan, esnafın pişkince savunmasına tepki gösterdi:

"Ben bu düzenbazlığı kabul edemem. Bunu yanlış getirmemişler, göz göre göre almışsınız. Üstünü karartmışlar, alttaki süre daha da eski. 2024'ten 2025'e almışlar, o tarih de geçmiş, üstünü boyamışlar. İyi taktik, ben beğendim bu yöntemi! Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere bandaj kullanalım, vatandaş siyah karartıdan görmesin ve gelsin alsın öyle mi? Asla müsaade etmeyiz, mühürü vurup kapatıyoruz."

TARİHİ GEÇMİŞ PATLAYICILAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Aynı denetimler kapsamında bir başka işletmede ise çocukların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan çok sayıda ruhsatsız patlayıcı madde (maytap, torpil vb.) ele geçirildi. İşletme sahibinin başta "patlayıcı yok" demesine rağmen saklanan kutuları bulan ekipler, bu maddelerin de son kullanım tarihinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirleyerek ürünlere el koydu.

MÜHÜRLENDİLER

Mevzuata aykırı ve halk sağlığını tehdit edecek şekilde faaliyet gösteren, biri yabancı uyruklu şahsa ait olmak üzere kuralları ihlal eden işletmeler hakkında yasal tutanak düzenlendi ve iş yerleri kapılarına mühür vurularak kapatıldı.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için ilçe genelindeki hile ve fahiş fiyat denetimlerinin tavizsiz bir şekilde aralıksız süreceğini ifade etti.

Kaynak: İHA