Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürmek İsterken Kendini Öldürdü

Konya'da boşanma aşamasındaki eşi Yüksel S.'yi sabah işe gittiği sırada sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaralayan Ali Sarıkaya, aynı silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürerken, saldırgan hayatını kaybetti.

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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürmek İsterken Kendini Öldürdü
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Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir fabrikada işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Yüksel S., sabah saat 07.30 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıktı.

Bu sırada Yüksel S.'yi takip eden boşanma aşamasındaki eşi Ali Sarıkaya (64), cadde üzerinde eşinin önünü keserek tabancayla ateş açtı. Yüksel S. yere yığılırken, saldırgan, olay yerine geldiği araçla kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA BAŞINA ATEŞ ETTİ

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir takip başlattı. Konya-Aksaray karayolu üzerinde yakalanacağını fark eden Ali Sarıkaya, kaçamayacağını anlayınca aracı içinde aynı tabancayla kendine ateş etti. Ağır yaralı halde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ali Sarıkaya hayatını kaybetti.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören Yüksel S.'nin ise durumunun kritik olduğu ve yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Konya Kadına Şiddet
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