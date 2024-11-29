2 işçiye Mezar Olmuştu! Mermer Ocağında Bir Heyelan Daha

Balıkesir’de 5 gün önce toprak kayması sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği mevkide başka bir mermer ocağında yeni bir toprak kayması daha meydana geldi.

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24 Kasım'da Balıkesir’de Saraylar Mahallesi'nde E.Ö'ye ait mermer ocağında toprak kayması meydana gelmiş, mermer bloklarının altında kalan Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, hayatını kaybetmişti. Acı şekilde can veren Özmen ve Dak'ın cenazeleri, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde defnedilmişti.

2 işçiye Mezar Olmuştu! Mermer Ocağında Bir Heyelan Daha - Resim : 1

CAN VE MAL KAYBI YOK

Marmara Adası'nda bulunan bir mermer ocağında daha toprak kayması meydana geldi. Aynı mevkide yer alan Ö.G'ye ait mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kayması yürekleri ağza getirdi. Faciada herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.

2 işçiye Mezar Olmuştu! Mermer Ocağında Bir Heyelan Daha - Resim : 2

8 FİRMANIN ÇALIŞMASI DURDURULDU

Öte yandan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Saraylar liman mevkisinde bulunan ve projeye uygun faaliyette bulunmayan 8 firmanın çalışmalarını geçici olarak durdurduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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