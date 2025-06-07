19 Yaşındaki Gençten Kahreden Haber: Serinlemek İstedi, Canından Oldu

Bartın'da serinlemek için ırmağa giren 19 yaşındaki Ensar Akgül, boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cansız bedeni, ırmağın 2 metre derinliğinde bulundu.

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19 Yaşındaki Gençten Kahreden Haber: Serinlemek İstedi, Canından Oldu
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Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren 19 yaşındaki Ensar Akgül, boğularak hayatını kaybetti. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kozcağız-Kumluca yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi.

Çubuklu köyünden arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren Akgül, suya girdikten kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında, Ensar Akgül’ün 2 metre derinlikte cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan genç, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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