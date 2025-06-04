19 Mart Eylemlerine Katılan Milli Para Judocu Milli Takımdan Çıkarıldı

Milli para judocu Taylan İnce 19 Mart eylemlerine katılmasının ardından milli takımdan çıkarıldı. İnce, konuya ilişkin açıklamasında "Cezaevindeyken dışarıda dolaşan videolar, fotoğraflar sayesinde herkes tutuklandığımı öğrendi. Bu da hayatımda yeni bir sayfa açtı: Milli takım kariyerim bitti. Kulübümle ilişkim zedelendi" dedi.

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19 Mart Eylemlerine Katılan Milli Para Judocu Milli Takımdan Çıkarıldı

ODTÜ öğrencisi ve milli para judocu Taylan İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta başlayan eylemlere katıldığı gerekçesiyle 29 gün cezaevinde kalmıştı. İnce’nin bu gerekçeyle milli takımdan çıkarıldığı belirtildi.

Milli takımdan çıkarılmasına ilişkin konuşan İnce, "Cezaevindeyken dışarıda dolaşan videolar, fotoğraflar sayesinde herkes tutuklandığımı öğrendi. Bu da hayatımda yeni bir sayfa açtı: Milli takım kariyerim bitti. Kulübümle ilişkim zedelendi. Spor yapma hakkım, onca yıllık emeğim bir anda elimden alındı. Sebebi yalnızca sesimi yükseltmemdi" ifadelerini kullandı.

'BEDENİM DE CEZALANDIRILMAK İSTENDİ'

Avrupa ve dünyada dereceleri bulunan milli para judocu, eylemlere katılmasıyla ilgili pişman olmadığını söyleyerek, “Ben ise sadece şunu söylemek istiyordum: Arkadaşlarımız haksız yere tutuklu. Bunu sessizce kabul etmeyeceğiz ama o gün orada yaşanan, anayasal hak değil, açık bir şiddetti. Polis, alanda bulunan kadın bir arkadaşımıza işkence ederken, ben o şiddetin karşısında durdum. Onun elini bırakmadım. O andan sonra ben de ağır şekilde darp edildim. Yerlerde sürüklendim, başım hedef alınarak defalarca tekmelendim. Gözaltına bu şekilde alındım. Vücudumda oluşan hasarlar için resmi olarak darp raporu aldım. O gün sadece düşüncelerim değil, bedenim de cezalandırılmak istendi” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Ekrem İmamoğlu
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