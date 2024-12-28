18 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Çorum'un İskilip ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.K., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Tutuklanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K.'nin yeri tespit edildi.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla M.K., kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İskilip Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, tutuklandı.
Kaynak: İHA
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