18 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'un İskilip ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.K., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Tutuklanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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18 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K.'nin yeri tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla M.K., kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İskilip Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, tutuklandı.

Kaynak: İHA

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