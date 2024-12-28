Manisa’da Doğu Roma Döneminden Kalan 23 Sikke Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi. Şüpheli M.O. gözaltına alındı.

Manisa’da Doğu Roma Döneminden Kalan 23 Sikke Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştığı M.O.’nun (30) Gökköy Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. M.O.’nun evinde ve eklentilerinde yapılan aramada Doğu Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 sikkenin yanı sıra 1 adet dedektör ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla tarihi sikkelere el konulurken, şüpheli M.O. gözaltına alındı. Öte yandan, şüpheli şahsa 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan toplam 9 bin 076 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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