17 İlde IŞİD Operasyonu: 65 Kişi Gözaltında

Terör örgütü IŞİD'e yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi. "Gürz-9" adı verilen operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı.

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17 İlde IŞİD Operasyonu: 65 Kişi Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 ilde, terör örgütü IŞİD'e yönelik "Gürz-9" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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