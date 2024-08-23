CHP Sözcüsü Yücel'in WhatsApp Hesabı Çalınmıştı... Turkcell'den Resmi Açıklama Geldi

WhatsApp hesabı ele geçirilen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Turkcell'e dava açacağını belirtmişti. Turkcell'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, iddialar doğrulandı. Şirketten yapılan açıklamada, 'İncelemelerde, Sayın Yücel adına sahte kimlik ile usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi evrakta sahtecilik suçu işleyen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur' denildi.

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CHP Sözcüsü Yücel'in WhatsApp Hesabı Çalınmıştı... Turkcell'den Resmi Açıklama Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının çalınmasına ilişkin açıklama yaparak tüm süreci anlatmış; güvenlik açığı nedeniyle Turkcell'e dava açacağını söylemişti. Yücel'in süreci anlatmasının ardından Turkcell'den söz konusu güvenlik açığına ilişkin açıklama geldi.

Turkcell tarafından yapılan açıklamada iddialar doğrulanırken, resmi evrakta sahtecilik suçu işleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, Sayın Yücel adına sahte kimlik ile usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi evrakta sahtecilik suçu işleyen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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