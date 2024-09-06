15 Yaşındaki Çocuğun Midesinden Çıkanlar Şoke Etti!
Kayseri'de mide şikayeti üzerine hastaneye giden 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti. Yapılan incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi görüldü.
Kayseri'de bir aile çocuklarının mide şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi görüldü.
Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonda çocuğun midesindeki kaşıklar ve çivi çıkarıldı. Çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: DHA