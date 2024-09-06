15 Yaşındaki Çocuğun Midesinden Çıkanlar Şoke Etti!

Kayseri'de mide şikayeti üzerine hastaneye giden 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti. Yapılan incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi görüldü.

15 Yaşındaki Çocuğun Midesinden Çıkanlar Şoke Etti!

Kayseri'de bir aile çocuklarının mide şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi görüldü.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonda çocuğun midesindeki kaşıklar ve çivi çıkarıldı. Çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kayseri
Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak
Erkek Dehşeti Bitmiyor! Emekli Astsubay, Kanser Hastası Eşini Katletti Emekli Astsubay, Kanser Hastası Eşini Katletti!
Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı İsim Türkiye'de Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan İsim Türkiye'de Yakalandı
Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm