15 LGS Birincisi Samsun'dan Çıktı

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Türkiye genelinde 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi’nde(LGS) Samsun 15 birinci çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 15 Haziran’da düzenlenen LGS sınavına Türkiye genelinde 1 milyon 10 bin 916 öğrenci girdi. Samsun’da ise 14 bin 96 öğrenci LGS heyecanı yaşadı. İl genelinde 17 ilçede 877 salonda 56 okulda gerçekleşti. LGS sonuçlarına göre 719 öğrenci soruların hepsini doğru yanıtladı. Samsun’dan 15 öğrenci de soruların hepsini doğru yanıtlayarak Türkiye birinci oldu.

Kaynak: AA