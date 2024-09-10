1400 Mağazası ve 35 Bin Çalışanı Olan Dev Firma İflas Bayrağını Çekti

Ohio merkezli perakende devi Big Lots, mali sıkıntılarla baş edemeyince Chapter 11 iflas koruma başvurusunda bulunarak kritik bir hamle yaptı. Şirket, iflas süreci boyunca mağazalarını açık tutacak ve operasyonlarını devam ettirecek. Yaklaşık 1.400 mağazası bulunan şirket, 35 bin çalışanını koruyarak operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.

Big Lots, 2025 yılına kadar kârlılığını artırmak amacıyla işlerini Nexus Capital Partners'a devretmeyi planlıyor. Satışın mahkeme onayını takiben 2024'ün son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Şirket, bu süreçte 707,5 milyon dolarlık geçici finansman sağladı.

Big Lots CEO’su Bruce Thorn, yeniden yapılanma sürecinin şirketin gelecekte daha güçlü bir büyüme kaydetmesine olanak tanıyacağını belirtti. Nexus Capital ile yapılan anlaşma doğrultusunda şirketin performansının artırılması ve mağazaların optimize edilmesi hedefleniyor.

Pandemi sonrası artan enflasyon ve faiz oranları, indirimli perakende sektörünü zorlu bir sürece soktu. Big Lots, özellikle ev ve mevsimlik ürün satışlarındaki düşüş nedeniyle kârlılığı artırmakta zorlanırken, diğer rakip perakendeciler de benzer sorunlar yaşıyor. Sektördeki diğer oyuncular arasında yer alan Dollar Tree de gelir kaybı yaşadığını duyurdu.

Nexus Capital’in yönetici müdürü Evan Glucoft, Big Lots'un büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor ve şirketin en parlak günlerinin henüz gelmediğini belirtiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem